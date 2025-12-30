На рынке недвижимости возможно снижение цен

В последнее время стремительный рост цен на жилье заметно снизил интерес покупателей. Все чаще звучит мнение, что при столь высоких ценах поддерживать активные продажи будет сложно, и рынок рано или поздно отреагирует. На этом фоне в обществе обсуждаются ожидания возможного удешевления жилья со следующего года. Насколько эти прогнозы обоснованны и как могут измениться цены?

Как передает Day.Az, риелтор Исмаил Велиев сказал в комментарии Metbuat.Az, что рассчитывать на существенное снижение цен в новостройках не приходится.

По его словам, большинство строительных компаний реализуют проекты за счет банковских кредитов. Банки заинтересованы в возврате выданных средств, поэтому резкое снижение цен для застройщиков практически невозможно. Даже если корректировка стоимости в новых домах и произойдет, она будет минимальной.

При этом, по мнению Велиева, более заметное снижение цен возможно в сегменте старого жилого фонда. Здесь удешевление может составить около 10-15 процентов. После периода подорожания на рынке возникает застой: покупатели не готовы приобретать жилье по высоким ценам, а продавцы не спешат соглашаться на более низкие предложения.

Что касается частных домов, ситуация может развиваться иначе. В этом сегменте эксперт не исключает умеренного роста цен. Относительное упрощение процедур оформления документов повышает интерес к такому виду недвижимости, что способно оказать дополнительное давление на стоимость.