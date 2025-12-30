Абонементные концерты в Филармонии: музыка, поэзия и живая история

В декабре в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошла серия абонементных концертов, организованных при поддержке Министерства Культуры. Абонементные концерты, которые проводятся с ноября 2022 года, продолжают радовать слушателей разнообразной программой; с ноября 2023 года они проходят каждый субботний день в 15:00 в Зале камерной и органной музыки, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

6 декабря в рамках абонементных концертов состоялся концерт под названием "История, написанная звуками", посвящённый 140-летию Узеира Гаджибейли. Концерт был подготовлен преподавателем Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории Джамалой Абдинзаде и её студентами. На сцене выступили исполнители - Нигяр Аскерова, Аниса Кармель Аскерли, Иган Умид Аскерли, Джавхарат Османова, Эльвана Алиева, Сакина Мовсумова, Назрин Сафаралиева, Пярвин Ибрагимова, а также чтец Гусейнага Асланов. Артисты представили широкую и разнообразную программу из произведений азербайджанской и мировой музыки.

13 декабря в Камерном и Органном зале в рамках абонементных концертов прошёл концерт под названием "Музыкальная терапия: прикосновение звука". Тонкий синтез классических и современных музыкальных произведений придал концертной программе особую гармонию и философскую глубину.

20 декабря состоялся "Концерт молодых талантов", в программе которого прозвучали произведения композиторов мировой классики.

Завершающим в цикле абонементных концертов стал сольный музыкально-поэтический концерт Айдан Нуриевой. В программе прозвучали произведения Ф. Шопена, Й. Гайдна, Р. Шумана и К. Караева. Стихи в исполнении чтеца Гусейнаги Асланова, объединившись с музыкой, подарили слушателям незабываемую концертную программу.

Отметим, что желающие посетить концерты могут приобрести билеты в кассах города и на сайте iticket.az. Один раз приобретённый абонементный билет действителен для всех концертов, проводимых в течение месяца.

