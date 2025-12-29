Кому предоставят льготы по подоходному налогу со следующего месяца?

Со следующего месяца истекает срок действия налоговых льгот по подоходному налогу для физических лиц, занятых в ненефтяном и негосударственном секторах. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, с будущего года с заработных плат до 2500 манатов будет удерживаться подоходный налог в размере 3 процентов.

Как сообщает Day.Az, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов разъяснил, каким категориям граждан, работающих в частном секторе, сохраняются налоговые льготы.

По его словам, в соответствии с кодексом для всех наемных работников предусмотрена единая налоговая льгота в размере 200 манатов.

"То есть, если гражданин работает в частном секторе и получает заработную плату в размере 1000 манатов, то начиная со следующего месяца сумма подоходного налога для него составит 24 маната (1000 манатов минус 200 манатов, умноженные на 3 процента).

В то же время для отдельных категорий граждан размер льготы установлен на более высоком уровне. Так, у родителей, супругов и детей лиц, имеющих статус шехида, ежемесячный доход, подлежащий налогообложению по любому виду наемной деятельности, уменьшается на 800 манатов. Это означает, что при заработной плате до 800 манатов такие граждане, работающие в частном секторе, полностью освобождаются от подоходного налога. Если же их зарплата составляет 1000 манатов, сумма налога составит всего 6 манатов (1000 манатов минус 800 манатов, умноженные на 3 процента). Аналогичные льготы распространяются также на героев Отечественной войны и национальных героев.

У лиц с инвалидностью вследствие войны, а также граждан, получивших в установленном порядке статус "ветеран войны", налогооблагаемый доход уменьшается на 400 манатов. Таким образом, начиная с будущего года, при получении минимальной заработной платы в частном секторе подоходный налог для них взиматься не будет. В случае заработной платы в размере 1000 манатов сумма налога составит 18 манатов (1000 манатов минус 400 манатов, умноженные на 3 процента)", - отметил депутат.

"Законодательством также предусмотрены налоговые льготы для граждан с инвалидностью первой группы, вынужденных переселенцев и ряда других категорий. Вместе с тем, с учетом роста среднего размера заработной платы в стране за последние годы, целесообразно рассмотреть вопрос пересмотра и увеличения размеров налоговых льгот", - добавил Вугар Байрамов.