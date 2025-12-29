29 декабря в Ханкенди состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Службу восстановления, строительства и управления в Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах, концерт прошел на площади Победы в рамках ярмарки "Зимняя сказка".

Мероприятие было организовано при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и при участии Службы восстановления, строительства и управления.

На сцене выступили известные артисты и музыканты. Концерт подарил жителям и гостям города праздничное настроение и создал на центральной площади по-настоящему теплую и радостную атмосферу.