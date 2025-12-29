https://news.day.az/world/1805938.html Мужчина с ножом убил девять человек в Суринаме По меньшей мере девять человек, в том числе пятеро детей, погибли от ножевых ранений в городе Ришелье. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press. По информации местных властей, 43-летний мужчина после ссоры с женой напал сначала на своих детей, а затем на соседей.
Мужчина с ножом убил девять человек в Суринаме
По меньшей мере девять человек, в том числе пятеро детей, погибли от ножевых ранений в городе Ришелье.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.
По информации местных властей, 43-летний мужчина после ссоры с женой напал сначала на своих детей, а затем на соседей. Подозреваемый также совершил попытку нападения на прибывших на место происшествия полицейских и был ранен во время задержания.
Полиция Ришелье сообщила, что еще один ребенок и взрослый получили серьезные травмы и находятся в больнице столицы страны Парамарибо.
