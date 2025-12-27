Свадебный кортеж попал в крупное ДТП в Билясуваре, есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
В Билясуваре произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием свадебного кортежа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на участке автомобильной дороги Билясувар-Бахрамтепе.
Автомобиль марки "Lexus" потерял управление и опрокинулся в Миль-Муганский канал.
В автомобиле находились шесть женщин. Четыре из них получили травмы и были госпитализированы в отделение скорой помощи Центральной районной больницы Билясувара. Их состояние оценивается как тяжёлое.
Кроме того, в результате происшествия до прибытия медиков скончались две сестры - Айтадж Рустамли 1993 года рождения, и Айнур Рустамли 2003 года рождения.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники соответствующих структур, проводится расследование.
