Президент Ильхам Алиев: В этом году количество медалей, завоеванных нашими спортсменами, достигло рекордной отметки

В этом году количество медалей, завоеванных нашими спортсменами, достигло рекордной отметки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии, посвященной спортивным итогам 2025 года.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Дорогие спортсмены. Дорогие друзья.

Традиционно в конце года мы встречаемся, обсуждаем итоги, награждаем спортсменов, спортивных специалистов. Не стал исключением и этот год. В этом году количество медалей, завоеванных нашими спортсменами, достигло рекордной отметки. На международных соревнованиях ими было завоевано более 2 тыс. медалей, свыше 600 из них - золотые. Это еще раз показывает, что спорт в Азербайджане успешно развивается. По сравнению с прошлым годом завоевано больше медалей, и, наверное, это естественно, потому что внимание, уделяемое развитию спорта, проводимая государственная политика, конечно же, с каждым годом приводят к лучшим результатам.

Развитие спорта в Азербайджане является государственной политикой, и по линии государства реализованы многие программы. Спортивная инфраструктура построена, можно сказать, с нуля и сегодня находится на самом высоком уровне. В регионах созданы все условия для занятий спортом. В этом году завершилось строительство двух олимпийских спортивных комплексов - в Гяндже и Евлахе. Таким образом, количество олимпийских спортивных комплексов в регионах достигло 46.

Конечно, все это, а также правильная политика обусловливают развитие спорта и еще больше стимулируют молодежь к занятиям спортом. Это тоже очень важно, потому что без здорового молодого поколения добиться спортивных успехов будет невозможно. Здоровое молодое поколение необходимо, прежде всего, для будущего развития страны, чтобы население Азербайджана, граждане Азербайджана были физически здоровыми. В то же время интерес к спорту, проявляемый с детства, безусловно, прокладывает путь к будущим спортивным успехам.

Одно из главных направлений нашей политики - воспитание молодежи в здоровом духе, в духе патриотизма, чтобы молодые люди росли и воспитывались с любовью к Родине и таким образом развитие нашей страны было постоянным, вечным. Конечно, главным фактором здесь является атмосфера в обществе. А она очень позитивная. Наш народ проявляет большую солидарность, патриотизм, и события последних лет еще раз это подтверждают. Физическая подготовка и нравственная чистота молодежи должны составлять единое целое. Только тогда страна сможет успешно развиваться. А спорт имеет огромное значение в воспитании молодого поколения в духе патриотизма.

Всякий раз, когда наши спортсмены поднимают Государственный флаг на международных соревнованиях, каждый из нас, конечно же, испытывает чувство гордости. В последние пять лет наш флаг поднимался на международных аренах как флаг страны-победительницы. Уверен, что участвующие в международных соревнованиях спортсмены тоже испытывают это чувство. Они чувствуют отношение к нашей стране, нашему народу, и, естественно, выходят на спортивные арены с чувством гордости. В то же время славная Победа, одержанная нами пять лет назад, намного повышает и ответственность спортсменов. Ведь они участвуют в соревнованиях как представители народа-победителя.

Конечно, эта политика будет продолжена и в последующие годы. Все структуры, занятые в сфере спорта, тесно взаимодействуют. В Азербайджане традиционно проводится много международных спортивных соревнований. Некоторые из них носят традиционный характер, некоторые же, особенно крупные международные спортивные соревнования, проводились в Азербайджане впервые. Главным спортивным соревнованием, прошедшим в нашей стране в этом году, были, конечно же, третьи Игры стран СНГ. Они были проведены на высочайшем уровне. Особенностью этих Игр стало то, что они проводились в регионах - в нескольких городах. Это само по себе показательно. Конечно, в Баку могут проводиться любые спортивные соревнования. Однако Игры СНГ, проведенные в регионах с участием тысяч иностранных гостей, безусловно, демонстрируют наш потенциал. Центром был выбран город Гянджа. Некоторые соревнования проходили и в других городах, в том числе в городе Ханкенди. По имеющейся у меня информации, все гости с большой благодарностью отметили как наше гостеприимство, так и красоту наших регионов и созданные условия.

Наши спортсмены показали хорошие результаты на этих Играх, мы заняли второе место в командном зачете. Конечно, подобные события в целом демонстрируют всему миру имидж нашей страны, ее спортивный потенциал.

В этом году в нашей стране впервые прошел международный турнир по UFC. А это самое популярное спортивное соревнование в мировом масштабе, и обычно большинство этапов таких соревнований проводится в Америке или других наиболее развитых странах. Тот факт, что нам удалось включить Баку в этот список, прежде всего, свидетельствует о потенциале нашей страны. В то же время это показывает, что мы заявили о себе и в этой сфере. Организаторы в ходе встречи со мной также отмечали, что не могли себе представить и не ожидали, что Баку окажется таким развитым, таким красивым городом. Иными словами, такое соревнование с участием тысяч спортсменов, иностранных гостей, освещавшееся мировыми медиа, является своего рода презентацией нашей страны.

Гонка Формула 1 традиционно состоялась и в этом году. Эти соревнования сыграли особую роль в представлении нашей страны миру. Достаточно сказать, что после первой гонки Формула 1 число иностранных туристов, посещающих нашу страну, увеличилось на 20 процентов, рост продолжался и после - вплоть до пандемии COVID. Затем он, естественно, снизился, а сейчас вновь восстанавливается, и я уверен, что в следующем году в нашу страну прибудет еще больше иностранных гостей, в том числе для наблюдения за международными спортивными соревнованиями. Особенностью гонки Формула 1 этого года стало то, что все билеты были проданы заранее и даже планировалось установить дополнительные трибуны. Хотя это городская гонка, поэтому установить здесь больше трибун очень сложно. Но, несмотря на это, вживую эту гонку наблюдали 20 тыс. человек. В целом, аудитория этого соревнования составляет полмиллиарда человек. То есть, наблюдая за ней, весь мир, в первую очередь, конечно, видит как саму гонку, так и красоту нашего города. Разумеется, это тоже следует рассматривать как презентацию нашей страны.

Должен также сказать, что в последнее время несколько городов ведущих стран обратились к организаторам с просьбой провести гонки Формула 1, особенно городские гонки. Потому что на примере Баку все видят, что городские гонки значительно отличаются от стадионных. Словом, такие спортивные мероприятия значительно повышают имидж нашей страны.

В нашей стране уже прошли сотни международных спортивных соревнований, они ожидаются и в следующем году. В частности, хотел бы отметить Кубок мира по горнолыжному спорту, который пройдет у нас впервые. И с первого же года это мероприятие, которое состоится в Гусаре, на горнолыжном курорте "Шахдаг", пройдет на уровне Кубка мира. Тем самым Азербайджан и Шахдаг будут внесены в расписание международных горнолыжных соревнований. Стран, где проводятся такие соревнования, немного, поэтому включение Азербайджана в их число, проведение Кубка мира по зимнему виду спорта, конечно же, является большим событием. Развитие горнолыжного туристического центра "Шахдаг" обеспечивается из года в год. Ежегодно мы вводим в эксплуатацию новые трассы, новые лыжные полосы. Уверен, что в ближайшие год-два протяженность трасс превысит 50 км, составит примерно 55 км. В будущем также будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием нового этапа. Но в настоящее время это самый развитый горнолыжный центр в нашем регионе, и имеющаяся там инфраструктура, количество отелей и будущие планы - сейчас частный сектор проявляет к нему большой интерес - привели к созданию в этом регионе в целом тысяч рабочих мест. Выгоду от этого получает не только горнолыжный центр "Шахдаг", но и все прилегающие села, города. Многие живущие и работающие там люди также вовлечены в этот сектор туризма.

У нас есть очень красивые морские зоны отдыха, горнолыжные курорты. Создана мощная инфраструктура - автомобильные, железные дороги, 9 международных аэропортов. То есть сообщение между городами модернизируется. Масштабные инфраструктурные работы ведутся в Карабахе и Восточном Зангезуре. Там уже проводятся соревнования - на Кёнделенчайском водохранилище, на Суговушанском водохранилище. В будущем соревнования по гребле могут проводиться и на Сарсангском водохранилище. То есть такое развитие нашей страны положительно влияет в том числе и на спортивный сектор.

В этом году произошло еще одно важное событие - Баку был избран "Спортивной столицей мира". Это масштабное событие, большая честь для нас. В то же время это оценка нашей работы, связанной со спортом в Азербайджане. Я уверен, что мы с честью будем носить этот почетный титул.

Награждение спортсменов и спортивных специалистов, как я уже отметил, стало традицией. Это прекрасная традиция, она продолжается уже почти 30 лет. Все должно быть справедливо. Люди, которые повышают спортивную славу Азербайджана, естественно, должны быть оценены государством, и к их деятельности следует проявлять достойное отношение.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира. Желаю вам новых успехов и побед. Спасибо.