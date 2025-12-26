Политизация гуманитарных вопросов - не новая политика в отношении Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что мы стали свидетелями попыток использовать это как элемент политического давления, двойных стандартов.

"С нашей страной нельзя говорить на языке давления. Мы всегда готовы к диалогу. Никакое давление не может на нас повлиять", - сказал он.

По словам Д. Байрамова, Европейский парламент и другие институты понимают, насколько они были неправы.

Он отметил, что Давиду Бабаяну, который предстал перед судом в Баку, западные столицы выдали 10-летнюю визу, позволяющую свободно перемещаться по этим странам. "Те, кто подавал документы, знают, как сложно получить визу в западные страны. Запад дал такую визу "главе" непризнанного образования", - подчеркнул министр.