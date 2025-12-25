Автор: Эльвин Сахаватоглу

В Баку реализован ряд целенаправленных проектов, направленных на снижение дорожных заторов и повышение транспортной доступности.

В частности, создание велосипедных дорожек стало альтернативой автомобилю для коротких внутригородских поездок и дало импульс развитию микромобильности. Для обеспечения более быстрого и бесперебойного функционирования общественного транспорта были выделены специальные полосы движения для автобусов, что позволяет им передвигаться, не попадая в пробки. Одновременно в различных районах города были созданы пешеходные зоны и территории с ограниченным движением автомобилей, что повысило безопасность пешеходов, улучшило качество общественных пространств и сократило транспортный поток.

Кроме того, особое внимание уделяется развитию железнодорожного транспорта с целью обеспечения связи жителей пригородных районов Баку с различными частями города.

Одним из наиболее примечательных проектов в этом направлении является одноименная железнодорожная станция, построенная рядом со станцией метро "Дярнягюль".

Возникает вопрос: какое влияние окажут железнодорожная станция "Дярнягюль" и создаваемый вокруг нее транспортный узел на процесс пассажирских перевозок в городе?

Комментируя ситуацию для Day.Az, эксперт в сфере транспорта Рауф Агамирзаев отметил, что одним из ключевых элементов интегрированной транспортной системы Баку является железная дорога.

"Существующая практика, при которой в транспортно-пересадочных узлах "28 Мая" и "Кёроглу" метро, автобус и железная дорога функционируют в едином пространстве, наглядно демонстрирует эффективность такого подхода. Планируемый в перспективе транспортный узел "Дярнягюль" также имеет большое значение. Размещение метро, автобусов и железной дороги в одном месте создаст удобные и гибкие транспортные возможности для пассажиров, прибывающих с северного направления города", - отметил эксперт.

По его словам, географическое расположение Дярнягюля имеет особую важность.

"Пассажиры, следующие из направлений Сумгайыта и Хырдалана, смогут организовывать свои поездки уже через Дярнягюль. Это позволит избежать концентрации пассажиропотока исключительно в районе станции "28 Мая" и обеспечит более сбалансированное распределение нагрузки между подземным и наземным транспортом. Кроме того, для пассажиров, направляющихся в сторону "восьмого километра" и других районов, появится возможность использовать железную дорогу в качестве альтернативного маршрута" - пояснил Агамирзаев.

Агамирзаев также сообщил, что в соответствии с государственной программой планируется поэтапное увеличение суточного пассажиропотока железнодорожного транспорта, который в течение ближайших пяти лет должен достичь 250 тысяч человек.

"С этой целью крайне важно, чтобы железная дорога функционировала по принципу "наземного метро". Если на Абшеронском направлении будет обеспечено движение поездов с интервалом 15-20 минут, количество людей, отказывающихся от личных автомобилей в пользу поезда, значительно возрастет. Это создаст условия для широкого применения гибридных и мультимодальных перевозок - когда одна часть поездки осуществляется на поезде, а дальнейшее передвижение продолжается на метро или автобусе. Такая интегрированная система будет более эффективной для пассажиров как с точки зрения времени, так и затрат. В конечном итоге активное и интегрированное использование железной дороги в системе общественного транспорта снизит нагрузку на автобусные маршруты, увеличит долю рельсового транспорта и станет одним из ключевых факторов перехода Баку от моноцентрической к полицентрической модели развития города".