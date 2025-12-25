Назван объем зерна, прошедшего транзитом через Азербайджан из России в Армению

В соответствии с решением Президента Ильхама Алиева, после снятия действовавших со времени оккупации ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению поставки грузов в соседнюю страну продолжаются.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что с ноября 2025 года началась перевозка зерна из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана. Последний поезд, состоявший из восьми вагонов с грузом зерна общим весом 560 тонн, был отправлен в Армению 23 декабря.

"На сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана в общей сложности было отправлено три поезда с зерном объемом около 3 500 тонн", - добавили в ведомстве.