Samsung представила сверхплавный монитор для игр с рекордным показателем

Samsung представила обновленную линейку игровых мониторов Odyssey 2026 года, в которую вошли первый в мире монитор с поддержкой 3D-изображения в разрешении 6K без необходимости использования очков, модель с рекордной частотой обновления до 1040 Гц и другие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, монитор Odyssey G6 (G60H) позиционируется как первый игровой монитор с частотой обновления 1040 Гц. Устройство поддерживает два режима работы: при разрешении HD частота достигает 1040 Гц, а в режиме QHD (2560х1440 пикселей) - до 600 Гц. Монитор оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей с поддержкой Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, стандартом HDR10+, а также интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Odyssey 3D (G90XH) предлагает 32-дюймовый экран с разрешением 6K (6144х3456 пикселей) с поддержкой отображения 3D-изображения без очков. Эффект достигается за счет технологии отслеживания взгляда в реальном времени, которая адаптирует глубину и перспективу изображения под положение пользователя. Монитор построен на IPS-матрице с частотой обновления 165 Гц в режиме 6K и до 330 Гц при разрешении 3K, а время отклика составляет 1 мс (GtG). Устройство оснащено портами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

В линейку также вошла модель Odyssey G8 (GH80HS), которая предлагает характеристики Odyssey 3D без поддержки стереоскопического эффекта, 27-дюймовый Odyssey G8 (G80HF) с режимом 5K при 180 Гц и QHD при 360 Гц, а также 32-дюймовый Odyssey G8 (G80SH) с 4K и QD-OLED-матрицей с частотой обновления 240 Гц.

Полноценная презентация новинок состоится на выставке CES 2026 в начале января.