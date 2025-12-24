Президент Сербии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря Президент Республики Сербия Александар Вучич позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Александар Вучич поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.
Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты встречи Президента Ильхама Алиева и Президента Александара Вучича, подчеркнуто успешное развитие партнерства между двумя странами в различных сферах.
Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.
