Президент Масуд Пезешкиан позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
23 декабря Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ирана поздравил главу нашего государства с наступающим днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
Масуд Пезешкиан с удовлетворением вспомнил свои визиты в нашу страну и обсуждения, проведенные с главой нашего государства.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о контактах в 2026 году и дальнейшем развитии азербайджано-иранских дружественных отношений.
