Азербайджан и Турция обсудили вопросы защиты прав потребителей в страховом секторе
Обсуждены вопросы защиты прав потребителей в страховом секторе между Азербайджаном и Турцией.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Так, делегация ЦБА посетила в рамках рабочего визита Агентство по регулированию и надзору за страхованием и частными пенсионными фондами Турецкой Республики.
В ходе встреч обсуждались вопросы защиты прав потребителей в страховом секторе, услуги, предоставляемые организацией потребителям в этом направлении, а также финансовая инклюзивность лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам обращений потребителей, процесса их мониторинга, а также механизма альтернативного решения обращений.
