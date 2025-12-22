https://news.day.az/world/1804448.html Трамп решил поиграть в гольф перед брифингом Президент США Дональд Трамп перед брифингом разведки и совместным с министром войны Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио отправился играть в гольф. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил пресс-пул Белого дома. "Кортеж президента прибыл в международный гольф-клуб Трампа", - сказано в сообщении.
