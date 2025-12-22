Трамп решил поиграть в гольф перед брифингом

Президент США Дональд Трамп перед брифингом разведки и совместным с министром войны Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио отправился играть в гольф.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Кортеж президента прибыл в международный гольф-клуб Трампа", - сказано в сообщении.

Известно, что гольф-клуб находится в Палм-Бич недалеко от имения Трампа.