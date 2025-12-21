Азербайджанский русский драматический театр отметил 105-летие с классикой Шекспира

20 декабря Азербайджанский государственный академический русский драматический театр отметил 105-летие со дня своего основания - значимую дату не только для самого театра, но и для всей культурной жизни страны. Юбилейные торжества прошли под символичным девизом "Весь мир - театр", отражающим философию сцены как пространства, где соединяются время, судьбы и человеческие характеры. Праздничный вечер стал настоящим диалогом эпох, в котором история театра органично переплелась с бессмертной классикой мировой драматургии, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Недаром говорят, что театр начинается с вешалки. В этот вечер юбилейное настроение ощущалось уже с первых шагов - с входа в здание, где зрителей встречала особая атмосфера торжества, уважения к традициям и любви к сценическому искусству. В фойе была установлена Новогодняя ёлка, играла живая музыка, были представлены красочные куклы ручной работы заслуженного работника культуры Азербайджана Ольги Аббасовой.

Особый интерес у зрителей вызвала выставка, развернутая в фойе театра и посвящённая его богатой истории. Экспозиция наглядно представила основные этапы развития театра - от первых лет становления в 1920-е годы до сегодняшнего дня. Архивные фотографии, афиши, документы и редкие материалы позволили проследить путь театра, увидеть, как формировались его традиции, менялись художественные направления и поколения актёров, но неизменно сохранялся высокий профессиональный уровень и верность русской драматической школе.

Центральным событием программы стал показ спектакля по трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский" - произведения, по праву считающегося одной из высочайших вершин мирового театра. Постановку осуществил главный режиссёр театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, предложив зрителям глубокое философское прочтение шекспировского текста, в котором вопросы долга, совести и человеческого выбора прозвучали с особой актуальностью.

В этот вечер театр принимал многочисленные поздравления от коллег и деятелей искусства из других театров, что подчеркнуло его авторитет и особое место в театральном пространстве Азербайджана. Тёплые слова, воспоминания и искренние пожелания стали частью общего праздничного настроения.

Юбилейный вечер стал не просто праздничным событием, а подлинным культурным итогом более чем вековой истории - истории служения сцене, зрителю и искусству, которое продолжает жить, развиваться и говорить со временем на языке театра.