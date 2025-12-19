Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета SOCAR

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом Day.Az сообщили в SOCAR.

На заседании под председательством председателя Наблюдательного совета, министра экономики Микаила Джаббарова были обсуждены финансовые и операционные результаты SOCAR за девять месяцев 2025 года, бюджет на 2026 год и вопросы управления долговыми обязательствами, а также дивиденды, выплачиваемые в государственный бюджет в 2025 году.

В результате обсуждений выплата дивидендов была признана удовлетворительной, было дано поручение завершить бюджет компании на 2026 год в соответствии с установленными целевыми показателями.