Стало известно, каким будет первый контакт с внеземной цивилизацией

Первый подтвержденный контакт человечества с внеземной цивилизацией, скорее всего, будет не мирным визитом и не попыткой диалога, а необычно мощным и кратковременным сигналом, связанным с кризисом или даже гибелью этой цивилизации.

К такому выводу пришел астрофизик Дэвид Киппинг из Колумбийского университета. Препринт работы опубликован на портале arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Киппинг, руководитель лаборатории Cool Worlds Lab, отметил, что история астрономии показывает: первые обнаруженные объекты почти никогда не бывают типичными представителями своего класса. Напротив, они выделяются крайне сильным наблюдательным сигналом, который делает их заметными на фоне остальных.

Так, первые экзопланеты были обнаружены в 1990-х годах у пульсаров - не потому, что такие планеты распространены, а потому что их влияние на сверхточный "маячковый" сигнал пульсара легко зафиксировать. Аналогично, значительная часть звезд, видимых невооруженным глазом, - это гиганты, хотя в реальности большинство звезд во Вселенной являются тусклыми красными карликами.

По аналогии Киппинг предположил, что и первый сигнал внеземного разума будет "нетипичным" - необычно громким, резким и, возможно, связанным с переходным или нестабильным этапом существования цивилизации.

"Если история чему-то учит, то первые обнаруженные явления, как правило, являются крайними, а не средними случаями", - рассказал исследователь.

Согласно его гипотезе, мощный техносигнал может быть побочным эффектом цивилизации, находящейся в упадке. В качестве примера Киппинг привел возможный сценарий, при котором изменения климата, химическое загрязнение атмосферы или иные глобальные процессы становятся своеобразным "криком" цивилизации, теряющей устойчивость. Альтернативный вариант - намеренный сигнал бедствия, отправленный в надежде на помощь.

В этом контексте Киппинг даже допустил, что знаменитый сигнал Wow!, зафиксированный в 1977 году, мог быть кратким и мощным посланием от цивилизации, приближавшейся к собственной "эсхатологической" точке - моменту конца.

Современные обсерватории, такие как строящаяся обсерватория имени Веры Рубин и проекты наподобие Sloan Digital Sky Survey, уже ведут практически непрерывное наблюдение неба, что делает возможным обнаружение подобных аномалий.

По мнению автора, первый контакт с внеземным разумом вряд ли будет похож на популярные научно-фантастические сценарии - вторжение, спасение человечества или экзотические эксперименты над людьми. Скорее всего, это будет короткий, мощный и странный сигнал, который окажется исключением, а не правилом.

"История астрономических открытий показывает, что первые обнаруженные явления чаще всего являются редкими и экстремальными случаями с непропорционально сильными сигналами", - резюмировал Киппинг.