Ферстаппен подтвердил смену гоночного номера в 2026 году

Пилот команды "Ред Булл" и четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен подтвердил, что в сезоне 2026 года будет выступать под новым гоночным номером.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в эфире телеканала Viaplay нидерландский гонщик заявил, что откажется от привычного номера 33. "Это не будет номер 33. Моим любимым номером всегда был третий, за исключением номера один. Теперь у нас есть возможность его поменять, и я выберу номер три. Мне больше нравится одна тройка, чем две", - отметил Ферстаппен.

По словам пилота, номер 3 имеет для него особое значение, хотя он признал, что и так уже добился большого успеха в Формуле-1.

Большую часть карьеры в чемпионате мира Ферстаппен выступал под номером 33. После завоевания титула он воспользовался правом чемпиона и провел сезон 2025 года под номером 1.