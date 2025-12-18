https://news.day.az/world/1803277.html США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане - ВИДЕО США нанесли удар по судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана, сообщил Пентагон в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в посте ведомства.
В Пентагоне добавили, что в результате удара погибли четыре человека.
