Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Как стало известно сегодня, заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Азербайджан в первой половине следующего года. Можно с полной уверенностью сказать, что это не просто визит "для галочки" - он вписывается в долгосрочную стратегию партнерства, выстраиваемую на протяжении десятилетий и наполняемую конкретным практическим содержанием. Отношения между НАТО и Азербайджаном давно вышли за рамки символического диалога и сформировались как устойчивое, прагматичное партнерство, основанное на совпадении практических интересов.

Азербайджан не является членом НАТО и не декларирует намерений двигаться в сторону вступления в военные блоки. Тем не менее сотрудничество с Альянсом последовательно углубляется, отражая внешнеполитическую философию Баку - участие в международных механизмах безопасности без утраты стратегической самостоятельности.

Сотрудничество Азербайджанской Республики с НАТО началось с вступления в марте 1992-го года в консультационный форум Совета Североатлантического Сотрудничества, который с 1997-го года был переименован в Совет Евроатлантического партнерства. 4 мая 1994 года Азербайджанская Республика присоединилась к Программе НАТО "Партнерство ради мира".

С момента присоединения к программе "Партнерство ради мира" Азербайджан выстроил с Альянсом формат взаимодействия, ориентированный прежде всего на практический результат. В центре этого формата - подготовка кадров, совместимость процедур, обмен опытом и участие в международных миссиях. На протяжении последних лет сотрудничество все больше приобретает прикладной характер. Учения, курсы, штабные тренировки, участие в многонациональных форматах - все это формирует основу реального взаимодействия, в котором каждая сторона получает конкретную пользу.

Для Азербайджана - это, прежде всего, доступ к современным стандартам управления, планирования и координации, а также возможность интеграции собственного боевого опыта в международный профессиональный контекст. Для НАТО - надежный партнер в стратегически важном регионе, обладающий устойчивой системой безопасности и значительным операционным опытом.

Одним из ключевых элементов сотрудничества является адаптация Вооруженных сил Азербайджана к стандартам НАТО. При этом речь не идет о копировании моделей или механическом заимствовании. Азербайджан использует натовские стандарты как инструмент модернизации, адаптируя их к собственным реалиям и задачам. Особое значение здесь имеют оперативное и тактическое планирование, системы командного управления и взаимодействие между родами войск. Именно эти элементы лежат в основе современной армии и определяют ее эффективность не на бумаге, а в реальных условиях. Опыт 44-дневной Отечественной войны стал для Азербайджана важной точкой отсчета. Победа была достигнута не только за счет технического превосходства, но и благодаря эффективному управлению, координации и планированию.

Отдельное место в отношениях Азербайджана и НАТО занимает миротворческое направление. Участие в миссиях, прежде всего в Афганистане, стало одним из ключевых факторов формирования доверия между сторонами. Азербайджан зарекомендовал себя как дисциплинированный, ответственный и предсказуемый партнер, способный выполнять взятые на себя обязательства даже в условиях высокой нестабильности. Роль страны как логистического и транзитного узла дополнительно усилила ее значение для операций Альянса. Этот опыт стал важным элементом международного имиджа Азербайджана и показал, что страна способна действовать в рамках коллективных усилий, не выходя за пределы собственной внешнеполитической стратегии.

Сотрудничество с НАТО для Азербайджана не ограничивается военной сферой. Существенную роль играет региональный и энергетический контекст. Южный Кавказ остается зоной повышенного внимания международных игроков, и Азербайджан в этом пространстве выступает как фактор стабильности и предсказуемости. Вклад страны в энергетическую безопасность Европы придает отношениям с Альянсом дополнительное измерение. Надежные маршруты поставок, диверсификация источников энергии и стабильность инфраструктуры напрямую связаны с вопросами безопасности, что делает диалог Азербайджана с НАТО многослойным и комплексным. Не случайно в рамках контактов с Альянсом обсуждаются и вопросы регионального мира, в том числе азербайджано-армянская повестка. Для НАТО стабильный Южный Кавказ - это не просто цель, а практический интерес.

На фоне такого широкого партнерства визит Радмилы Шекеринской выглядит закономерным этапом в развитии отношений между Азербайджаном и НАТО. Он наглядно показывает, что Баку рассматривается Альянсом как значимый и надежный партнер в сфере региональной безопасности, а не как формальный участник партнерских программ. Сам факт визита на таком уровне говорит о заинтересованности НАТО в продолжении и углублении сотрудничества с Азербайджаном, а также в сохранении выстроенных за годы рабочих механизмов взаимодействия. В условиях меняющейся международной обстановки именно такие гибкие и прагматичные форматы партнерства, основанные на взаимной выгоде и практических задачах, становятся все более востребованными.

Сотрудничество Азербайджана с НАТО наглядно показывает, что речь идет не о формальных контактах и не о разовых инициативах, а о выстроенной системе взаимодействия, которая развивается последовательно и без резких шагов. Баку выстраивает отношения с Альянсом, исходя из собственных национальных интересов, делая ставку на практическую пользу, профессиональный обмен и повышение уровня безопасности. Азербайджан не связывает себя союзническими обязательствами и не меняет свой внеблоковый статус, однако при этом активно использует возможности партнерства для модернизации армии, подготовки кадров и внедрения современных управленческих подходов. Такой подход позволяет сохранять стратегическую самостоятельность и одновременно быть частью международных процессов в сфере безопасности.

Для НАТО Азербайджан остается надежным и предсказуемым партнером в регионе Южного Кавказа. Страна обладает реальным военным и миротворческим опытом, стабильной внутренней ситуацией и четким пониманием своей роли в региональной архитектуре безопасности. Это делает сотрудничество с Баку востребованным и устойчивым, независимо от изменений международной обстановки. Поэтому отношения между Азербайджаном и НАТО развиваются через последовательные шаги, совместные проекты и практическое взаимодействие, ориентированное на конкретные результаты.

Судя по текущей динамике, именно этот формат будет сохраняться и в дальнейшем. Стороны заинтересованы в том, чтобы развивать партнерство постепенно, укрепляя уже существующие механизмы взаимодействия и наполняя их новым содержанием с учетом современных вызовов безопасности. В перспективе это означает расширение практического сотрудничества, продолжение совместных программ и углубление профессионального диалога, основанного на взаимном доверии и прагматизме.