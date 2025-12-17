https://news.day.az/world/1802996.html США возобновили использование Гуантанамо США возобновили заполнение центра для содержания нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The New York Times.
США возобновили заполнение центра для содержания нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The New York Times.
В публикации отмечается, что сейчас в Гуантаномо содержатся 22 кубинских мигранта, из них пять мужчин признаны "нелегальными иммигрантами высокого уровня угрозы", которых обычно помещают для содержания в тюрьму.
Издание утверждает, что база пустовала с середины октября, когда США депортировали 18 человек в Сальвадор и Гватемалу. В этом же месяце персонал Гуантаномо был эвакуирован из-за угрозы урагана "Мелисса".
