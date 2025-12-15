Эльчин Амирбеков встретился с министром по внешней торговле и развитию Нидерландов

Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречу с министром по внешней торговле и развитию Нидерландов Аукьей де Фрис.

Как передает Day.Az, об этом Фрис сообщила в соцсети Х.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления торгово-экономических связей между Азербайджаном и Нидерландами, а также возможности расширения сотрудничества в сферах водных ресурсов, сельского хозяйства и морского сектора. Стороны также обменялись мнениями по поводу текущих геополитических процессов на Южном Кавказе.