Эльчин Амирбеков встретился с министром по внешней торговле и развитию Нидерландов - ФОТО
Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречу с министром по внешней торговле и развитию Нидерландов Аукьей де Фрис.
Как передает Day.Az, об этом Фрис сообщила в соцсети Х.
В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления торгово-экономических связей между Азербайджаном и Нидерландами, а также возможности расширения сотрудничества в сферах водных ресурсов, сельского хозяйства и морского сектора. Стороны также обменялись мнениями по поводу текущих геополитических процессов на Южном Кавказе.
