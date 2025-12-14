"Желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой

В Азербайджане объявлено жёлтое предупреждение из-за сильного ветра

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 15 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде районов ожидается сильный ветер.

Ветер северо-западного направления будет дуть в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Нефтчале, Саляне, Гаджыгабуле и Гобустане со скоростью от 13,9 до 20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az