https://news.day.az/society/1802352.html "Желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой В Азербайджане объявлено жёлтое предупреждение из-за сильного ветра Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 15 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде районов ожидается сильный ветер.
"Желтое" предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой
В Азербайджане объявлено жёлтое предупреждение из-за сильного ветра
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 15 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде районов ожидается сильный ветер.
Ветер северо-западного направления будет дуть в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Нефтчале, Саляне, Гаджыгабуле и Гобустане со скоростью от 13,9 до 20,7 м/с.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре