Роналду может сняться в «Форсаже»
Американский актер и продюсер Вин Дизель в социальной сети X сообщил, что для нападающего сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду подготовили роль в новом фильме франшизы "Форсаж", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Все спрашивали, будет ли он [Роналду] в "Форсаже"... Должен сказать, что это действительно произойдёт. Мы написали для него роль", - заявил Вин Дизель.
11-я часть "Форсажа" должна выйти в 2026 году, фильм станет последнем во франшизе.
