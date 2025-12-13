Роналду может сняться в «Форсаже»

Американский актер и продюсер Вин Дизель в социальной сети X сообщил, что для нападающего сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду подготовили роль в новом фильме франшизы "Форсаж", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все спрашивали, будет ли он [Роналду] в "Форсаже"... Должен сказать, что это действительно произойдёт. Мы написали для него роль", - заявил Вин Дизель.

11-я часть "Форсажа" должна выйти в 2026 году, фильм станет последнем во франшизе.