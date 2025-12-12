Kia представила кроссовер Seltos нового поколения

Корейская компания Kia представила новое поколение кроссовера Seltos. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроссовер получил обновленную решетку радиатора со встроенной подсветкой, выполненную в актуальном фирменном стиле Kia, задние светодиодные фонари с L-образной графикой и окрашенные в черный цвет боковые стойки, создающими эффект "парящей крыши".

В салоне появились два больших экрана (по 12,3 дюйма каждый) и отдельный блок для управления климатом. Мультимедийная система может обновляться "по воздуху" и работает с голосовым помощником.

Автомобиль получил три двигателя: 2,0-литровый мощностью 149 л.с., а также агрегат 1,6 л. с отдачей 180 или 193 л. с. Коробки передач - механическая, автоматическая или роботизированная. Выпуск нового Seltos начнется начнется уже в этом году.

В России официально новый Seltos не появится. Марка Kia ушла с российского рынка в 2022 году.