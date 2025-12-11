Эльнур Мамедов принял участие в открытии посольства Азербайджана в Таиланде

11 декабря в Бангкоке состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджанской Республики в Таиланде.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

На церемонии открытия посольства присутствовал заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Заместитель министра поднял Государственный флаг Азербайджана перед зданием посольства. Затем заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и его коллега Виджават Исарабхакди разрезали ленту, символизирующую открытие посольства.

После этого состоялся прием с участием многочисленных официальных гостей.