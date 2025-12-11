https://news.day.az/politics/1801745.html Эльнур Мамедов принял участие в открытии посольства Азербайджана в Таиланде 11 декабря в Бангкоке состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджанской Республики в Таиланде. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел. На церемонии открытия посольства присутствовал заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.
Эльнур Мамедов принял участие в открытии посольства Азербайджана в Таиланде
11 декабря в Бангкоке состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджанской Республики в Таиланде.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.
На церемонии открытия посольства присутствовал заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.
Заместитель министра поднял Государственный флаг Азербайджана перед зданием посольства. Затем заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и его коллега Виджават Исарабхакди разрезали ленту, символизирующую открытие посольства.
После этого состоялся прием с участием многочисленных официальных гостей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре