Москва приглашает окунуться в мир новогодних чудес на фестивале «Путешествие в Рождество»

С 12 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Москве пройдет ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество", где город вновь превратится в большую зимнюю сцену, на которой оживают традиции, любимые сказки и праздничные сюрпризы. Фестиваль станет частью проекта "Зима в Москве". На целый месяц столица России погрузится в волшебную атмосферу главного зимнего праздника. В воздухе будет ощущаться аромат выпечки, на улицах - сияние огней, а каждый район столицы станет отдельной праздничной историей, открытой для гостей из разных стран.

Манежная площадь в этом году удивит "Городом ёлочных игрушек" - необычной ярмаркой, вдохновлённой теплой эстетикой ватных игрушек начала XX века.

Здесь можно встретить не только главных героев русского Нового года - Деда Мороза

и Снегурочку, но и десятки других винтажных сказочных персонажей. Каждый желающий сможет сделать фотографии в декорациях, которые выглядят, будто

их только что достали из старинного новогоднего сундука, принять участие

в мини-спектаклях со сказочными сюжетами, попробовать традиционные блюда советских новогодних праздников.

На Тверской площади гостей ждут декорации, посвящённые образам Москвы.

Здесь возвышается восьмиметровая ёлка, изготовленная местными мастерами, украшенная шарами с ручной росписью размером 90 и 70 см, а также огромными золотыми сосульками 70 см длинной. На этой ёлке силуэты Большого театра, павильонов ВДНХ и кремлёвских башен превращены не просто в праздничную инсталляцию, но и в живую историю города.

Эти миниатюрные архитектурные символы с мягким золотым свечением создадут атмосферу настоящего новогоднего волшебства и помогут взглянуть на Москву

не только глазами туриста, но и почувствовать себя частью большого и праздничного мегаполиса.

22х метровую натуральную ель установили на Манежной площади, она - одна из главных праздничных достопримечательностей столицы (по высоте она уступает лишь Кремлёвской ели). В этом году оформление выполнено в стилистике старинных русских игрушек. Использовано более десяти тысяч игрушек и пять километров световых гирлянд. Мастера изготовили сотни расписных шаров по эксклюзивным эскизам московских художников. На них оживают трогательные рождественские сюжеты, сказочные персонажи и сцены праздничных гуляний. Композицию дополняют: шёлковые флажки; золотые и серебряные сосульки; ватные человечки; румяные куклы в нарядных костюмах. Всё это превращает ель в настоящую живую иллюстрацию к волшебному празднику.

Для юных посетителей фестиваля подготовлены многочисленные мастер-классы:

от чеканки металлических украшений и создания рождественских "обманок" до росписи стеклянных стаканов, изготовления свечей и советских ёлочных игрушек.

Для маленьких гостей будут работать новогодние кулинарные студии. Удивят гостей

и многочисленные театральные постановки по мотивам знакомых российских сказок. Любителей активного отдыха ждут спортивные площадки, школа керлинга и более 170 праздничных ледовых шоу: "Лебединое озеро", "Белоснежка", "12 месяцев" и другие зимние истории. Квест "Путешествие за подарком мечты" познакомит гостей

с традициями разных регионов России, во время которого участники будут собирать печати в паспорте путешественника и обменивать их на призы.

Уехать без впечатлений, сувениров и новых гастрономических впечатлений точно

не получится. Фестиваль объединит праздничные пространства по всей Москве: выставки дизайнерских елей на Тверском бульваре и у ЦУМа, а также ярмарочные павильоны, где можно найти керамику, авторские сувениры, ароматные чаи и блюда русской кухни. Гастрономическое разнообразие фестиваля поразит обилием традиционных русских блюд и свежей выпечки, а также авторскими деликатесами, ароматными напитками и специальным гриль-меню. Благотворительная акция "Добрая ёлка" поможет исполнить новогодние мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке: достаточно выбрать пожелание на одной из праздничных елей и отсканировать QR-код.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" станет ключевым событием проекта "Зима

в Москве" - масштабного зимнего праздника, который объединяет традиции, современную культуру и атмосферу теплого новогоднего чуда для жителей и гостей столицы всех возрастов. Завораживающий фестиваль станет отличным направлением для семейной поездки или соло-путешествия и подарит незабываемые впечатления всем гостям из Азербайджана.