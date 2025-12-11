https://news.day.az/society/1801671.html Али Асадов посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева Премьер-министр Али Асадов 11 декабря посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Кабинете министров. Премьер-министр почтил память гениального руководителя и возложил цветы к его памятнику.
Али Асадов посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
Премьер-министр Али Асадов 11 декабря посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Кабинете министров.
Премьер-министр почтил память гениального руководителя и возложил цветы к его памятнику.
