В Азербайджане зафиксирован самый высокий показатель урожайности хлопка с 2000 года

По состоянию на 11 декабря с 100 468,1 гектара посевных площадей собрано 354 906 тонн сырого хлопка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию по этому поводу опубликовало министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Сообщается, что средняя урожайность хлопка составляет 35,33 центнера/га. Это самый высокий средний показатель урожайности, зафиксированный в стране с 2000 года (33,6 центнера/га).

Следует отметить, что посевы хлопка в Азербайджане осуществляются на основе договоров, заключенных между землевладельцами и компаниями по закупке и переработке хлопка. Согласно подписанному контракту, компания предоставляет фермеру необходимые семена, удобрения, пестициды и гербициды, осуществляет поставку оборудования, связанного с подготовкой почвы к посеву, оказывает агротехнические услуги и проводит уборку урожая, предоставляет услуги агронома для необходимых консультаций, а также авансовый платеж для покрытия расходов на посев. В свою очередь, фермер обязан вырастить урожай и поставить его компании по цене, указанной в контракте. Контрактный посев применяется в Азербайджане уже много лет и успешно зарекомендовал себя.

В 2025 экономическом году хлопок был засеян в 16 регионах республики. Примерно 86% урожая приходится на 9 регионов, специализирующихся на выращивании хлопка (Агджабеди, Бейлаган, Барда, Билясувар, Имишли, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Сальян). Общая площадь хлопковых полей в этих регионах составляет около 86 тысяч гектаров. В этом году наибольшая площадь хлопка была засеяна в Саатлы (12 634,1 га), Агджабеди (11 821,7 га) и Сабирабаде (11 086,2 га).

На сегодня самая высокая урожайность хлопка наблюдается в Бейлагане. Средняя урожайность в этом регионе составляет 41,23 центнера/га. По состоянию на 11 декабря с 8 898,3 га посевных площадей в регионе было собрано 36 688,9 тонны урожая, который был затем доставлен в пункты закупки.

Следующие регионы по средней урожайности хлопка: Нефтчала (39,65 центнера/га), Билясувар (39,49 центнера/га), Тертер (37,50 центнера/га), Барда (35,90 центнера/га) и Саатлы (35,78 центнера/га). Средняя урожайность хлопка в этих регионах выше, чем в среднем по стране.

Выращивание хлопка в нашей стране субсидируется государством. Согласно решению Совета по сельскохозяйственным субсидиям, в 2025 экономическом году фермеры, поставляющие продукцию, выращенную на участках, оборудованных современными ирригационными системами, компаниям по переработке и поставке хлопка, получат от государства субсидию в размере 210 манатов за каждую тонну. Фермерам будет выплачиваться субсидия в размере 195 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на участках, орошаемых традиционным методом, и доставленного в пункты закупки. Субсидия на урожай хлопка предоставляется фермерам, включившим квитанции о поставке хлопка в электронную сельскохозяйственную информационную систему до 15 декабря.

В этом году Совет по аграрным субсидиям принял решение увеличить субсидию на урожай хлопка на следующий сельскохозяйственный год. В 2026 году планируется выплачивать фермерам субсидию в размере 215 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на полях, оборудованных современными ирригационными системами, и 200 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на полях, не оборудованных современными ирригационными системами.

В следующем году коэффициент урожайности хлопка будет применяться к следующим районам - Агджабеди, Агдам, Бейлаган, Барда, Билясувар, Геранбой, Имишли, Кюрдамир, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Тертер, Евлах, Зардаб, а также к селам Гюнешли и Тезекенд в Джалилабаде и селу Халадж в Уджаре.

В республике продолжается сбор урожая хлопка.