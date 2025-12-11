Али Асадов встретился в Туркменистане с Ираклием Кобахидзе

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 11 декабря в рамках рабочего визита в Туркменистан встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров.

А. Асадов передал премьер-министру Грузии приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

И. Кобахидзе поблагодарил за приветствия и попросил передать его приветствия главе азербайджанского государства.

На встрече была выражена удовлетворенность развитием азербайджано-грузинского стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой сферах, "зеленой" энергетике, гуманитарной и других областях.

Особое внимание было уделено актуальным вопросам взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.