Али Асадов встретился в Туркменистане с Ираклием Кобахидзе
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 11 декабря в рамках рабочего визита в Туркменистан встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров.
А. Асадов передал премьер-министру Грузии приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
И. Кобахидзе поблагодарил за приветствия и попросил передать его приветствия главе азербайджанского государства.
На встрече была выражена удовлетворенность развитием азербайджано-грузинского стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой сферах, "зеленой" энергетике, гуманитарной и других областях.
Особое внимание было уделено актуальным вопросам взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
