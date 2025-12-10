Второй день международной конференции "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект" продолжился дискуссиями

Международная конференция "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект", организованная совместно Агентством интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, продолжила свою работу 10 декабря.

Как сообщает Day.Az, во второй день международной конференции были заслушаны доклады зарубежных экспертов по темам "Общий обзор: искусственный интеллект и политика в области интеллектуальной собственности", "Патентование изобретений, связанных с искусственным интеллектом (предметы объекта интеллектуальной собственности, созданные с помощью искусственного интеллекта)", "Применение искусственного интеллекта как инструмента в патентной системе: использование искусственного интеллекта в экспертизе и процессах управления", "Политика в области интеллектуальной собственности в отношении искусственного интеллекта: вопросы авторства патента (изобретательства) и права собственности". Также был организован "круглый стол" для открытых дискуссий по теме "Искусственный интеллект и объекты интеллектуальной собственности".

В докладах освещалось влияние технологий искусственного интеллекта на систему интеллектуальной собственности.

Кроме того, были представлены современные подходы к определению правового статуса, авторства и права собственности на объекты, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Эксперты предоставили информацию об инновационных решениях, внедренных патентными ведомствами, и о практических проблемах, с которыми они сталкиваются.