Sabah 9 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək - XƏBƏRDARLIQ 9 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AYNA məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Parlament prospekti ilə kəsişən, birləşən küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AYNA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Parlament prospekti ilə kəsişən, birləşən küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq.
Məhdudiyyət səbəbindən 3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 96 və 205 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək.
