Рютте ответил на вопрос о выходе США из НАТО

Безопасность США невозможно обеспечить без защищенной Европы и НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, трансляцию его выступления вела газета The Sun на своем YouTube-канале.

"Этот альянс будет существовать вечно, и это также в интересах США, потому что вы не можете защитить США без Арктики, которая защищена [альянсом], и для Арктики вам нужно НАТО, также вы не можете защитить США без безопасной Атлантики (...). Вы не сможете обеспечить безопасность США без защищенной Европы, и американцы это знают", - заявил Рютте.

По словам Рютте, все высокопоставленные политики от Белого дома до Госдепартамента США и Пентагона "согласны с этим".