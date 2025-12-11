Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Гурбангулы Бердымухамедову
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,
Дорогой брат,
Очень рад сердечно поздравить Вас и Ваш братский народ со знаменательной датой - 30-й годовщиной признания постоянного нейтралитета Туркменистана.
Признание тридцать лет назад мировым сообществом статуса постоянного нейтралитета Туркменистана стало важным событием и большим историческим достижением, которые придали импульс динамичному и устойчивому развитию Вашей страны и укрепили ее авторитет на международной арене.
Суть политики постоянного нейтралитета Туркменистана коренится в многовековом гуманизме, миролюбии и духовно-нравственной философии Вашего народа. Сегодня конструктивные инициативы Туркменистана, направленные на широкое международное сотрудничество, служат таким благородным целям, как укрепление глобального мира и безопасности, продвижение гуманистических ценностей. В то же время Ваша страна, активно продвигая свою миролюбивую доктрину на мировой арене, способствует укреплению международного диалога посредством взаимовыгодного сотрудничества.
Азербайджан всегда уважал политику нейтралитета своего братского и доброго соседа Туркменистана. Неслучайно Азербайджанская Республика как в 1995-м, так и в 2015 году была соавтором соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о нейтральном статусе Вашей страны.
Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Туркменистаном вызывает удовлетворение. Хотел бы особо отметить Ваши постоянные и решительные усилия, направленные на укрепление наших межгосударственных отношений и братства. Пользуясь случаем, хочу отметить, что с самыми приятными впечатлениями вспоминаю два Ваших визита в Азербайджан в этом году и мой визит в восхитительную Авазу в августе, наши встречи и беседы с Вами, которые проходили в атмосфере искренности и взаимного доверия.
Уверен, мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления азербайджано-туркменских уз братства и вывода нашего многостороннего сотрудничества на новый уровень.
Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, в этот праздничный день еще раз передаю Вам поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана - постоянного благополучия и процветания".
