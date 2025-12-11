На дорогах Китая появились роботы-полицейские

Дорожная полиция Китая начала активно применять роботов для мониторинга дорог.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пока что используются они в городе Ханчжоу.

