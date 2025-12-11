https://news.day.az/hitech/1801643.html На дорогах Китая появились роботы-полицейские - ВИДЕО Дорожная полиция Китая начала активно применять роботов для мониторинга дорог. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пока что используются они в городе Ханчжоу. Представляем вашему вниманию данное видео:
Дорожная полиция Китая начала активно применять роботов для мониторинга дорог.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пока что используются они в городе Ханчжоу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
