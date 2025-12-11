В Китае рухнули продажи автомобилей

Продажи автомобилей в первую неделю декабря в Китае упали на 32%. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китайские автодилеры реализовали за первую неделю декабря 2025 года всего 297 тыс. машин, что на 32% меньше, чем за тот же период прошлого года. В сравнении с концом ноября спад составил 8%" - сообщает портал.

При этом с начала 2025 года в Китае продано 21,78 млн автомобилей - это на 5% выше уровня января-декабря 2024 года.