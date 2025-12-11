Поставки азербайджанского газа становятся элементом долгосрочной безопасности Европы

Первый официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию стал важным этапом в развитии двусторонних отношений, обозначив новый уровень политического диалога и экономического взаимодействия между Баку и Братиславой. На фоне изменяющейся геополитической ситуации в Европе и сохраняющихся вызовов в сфере энергетической безопасности подписанные 8-9 декабря документы носят как символический, так и практический характер.

Как заявила в беседе с Day.Az политический эксперт из Словакии Рита Чапайова, визит Президента Азербайджана следует рассматривать как стратегический. По ее словам, впервые сотрудничество двух стран было обозначено одновременно в политической, энергетической и промышленной плоскостях, что свидетельствует о переходе к более структурированному взаимодействию.

Аналитик подчеркнула, что визит носил не только протокольный характер. Словакия уже получает азербайджанский газ по пилотной схеме, и стороны обсуждают возможности расширения поставок. "Когда энергетическое сотрудничество из плоскости политических заявлений переходит к поставкам реальных объёмов газа в энергосистему, характер отношений меняется. Это уже не жест доброй воли, а элемент практической взаимозависимости, которая является основой любого устойчивого стратегического партнёрства", - отметила она.

По ее словам, растущее значение азербайджанского газа в структуре энергоснабжения Словакии является одним из ключевых результатов визита. Она указала, что политика диверсификации Братиславы перешла в стадию практической реализации. "Азербайджанский газ - не символическая мера, а рабочий элемент стратегии диверсификации. Даже при небольших текущих объемах политический сигнал и стратегическая ценность очевидны: Словакия укрепляет свои переговорные позиции в рамках ЕС и снижает зависимость от единственного поставщика", - сказала Чапайова.

Аналитик также отметила, что поставки азербайджанского газа позволяют Словакии гибко реагировать на сезонные потребности и обеспечивают предсказуемость в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По ее мнению, расширение схемы поставок позволит Братиславе наглядно демонстрировать приверженность политике диверсификации как внутри страны, так и на уровне европейских институтов.

Говоря о долгосрочных перспективах, Чапаева заявила, что энергетическое сотрудничество должно перейти к многолетним договоренностям с определенными параметрами объемов, гарантий и инфраструктурного планирования. "Энергоснабжение со стороны Азербайджана является надёжным, однако долгосрочная стабильность требует инвестиций в интерконнекторы, газохранилища и транспортные мощности. На это и должен быть направлен следующий этап работы", - отметила она.

По оценке аналитика, опыт Словакии отражает более широкий процесс в Европе. "Азербайджан постепенно становится частью системной диверсификационной стратегии ЕС. Он уже не воспринимается как периферийный поставщик, а играет роль в формировании новой газовой карты Европы", - подчеркнула она.

Чапайова также отметила важность подписанных в ходе визита меморандумов в области реконструкции и промышленного сотрудничества. По ее словам, участие словацких компаний в проектах восстановления освобожденных территорий Азербайджана, включая реализацию проекта "умной деревни" в Гарванде, Агдам, формирует долгосрочное экономическое присутствие и свидетельствует о доверии.

Аналитик указала, что ключевыми направлениями потенциального взаимодействия на ближайшие годы могут стать экономическое сотрудничество, совместные промышленные проекты, развитие малого и среднего бизнеса, безопасность пищевых продуктов, культурные обмены, консульское сотрудничество и инфраструктурные инициативы. Открытие почетного консульства и расширение образовательных программ, по ее словам, также будут способствовать укреплению двусторонних контактов.

"Совокупность подписанных документов, пилотных проектов и инициатив создает основу для формирования многосекторального стратегического партнерства. Шаги, предпринятые в ходе визита Президента Ильхама Алиева, могут определить динамику двусторонних отношений на долгие годы", - сказала в заключение Чапайова.

