На Земле зафиксирована мощная магнитная буря

На Земле началась мощная магнитная буря, вызванная выбросом солнечной плазмы в сторону планеты.

Как сообщает Day.Az, ученые отмечают, что облако плазмы сначала двигалось наружу, но затем оказалось вблизи Земли, вызвав сильное воздействие на магнитосферу.

Тот факт, что прибытие этой плазмы не отражено в моделях, не позволяет делать долгосрочные прогнозы

Однако специалисты подчеркивают, что сильных бурь не ожидается, поскольку удар пришёлся на край облака. Тем не менее активность на Солнце в декабре хаотична, поэтому возможны непредсказуемые явления.

