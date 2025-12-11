Тонкости дипломатии: почему откладывается встреча «3+3»?

Автор: Лейла Таривердиева

В середине августа, вскоре после саммита в Вашингтоне, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью иранскому агентству IRNA сообщил, что следующая встреча в формате 3+3 может пройти в Баку или Ереване. Такую возможность он связал с достигнутым в Вашингтоне решением о разблокировке коммуникаций.

Напомним, что формат "3+3" был создан по инициативе Азербайджана после Второй карабахской войны и подразумевает платформу регионального сотрудничества с участием трех стран Южного Кавказа, России, Ирана и Турции. Уже состоялись три встречи в рамках этой платформы, которые прошли в Москве, Тегеране и Стамбуле. Теперь очередь за странами Южного Кавказа. Грузия пока что держится в стороне от формата, и в 2025 году встреча должна была пройти либо в Баку, либо в Ереване. После вашингтонских договоренностей и парафирования текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией, возможность собраться в столице одной из этих стран перестала быть туманной перспективой. Но обсуждения между сторонами не дали результатов.

О причине накануне на встрече с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Баку сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам главы МИД, Азербайджан предложил провести очередную встречу регионального формата "3+3" сначала на своей территории, а затем - в Армении. В нынешней ситуации Баку не видит оснований для отказа Еревана от этого предложения, подчеркнул он.

"По итогам встречи в Турции (октябрь 2024 года - Ред.) наша делегация предложила провести следующую в Азербайджане. Мы отметили, что после организации встречи в Азербайджане согласимся и на проведение следующего заседания в Армении. К сожалению, договориться не удалось - армянская сторона не согласилась с такой последовательностью", - заявил Байрамов, добавив, что "мы не видим оснований для отказа Армении от нашего предложения. По крайней мере, мы не видим в этом логики. Оно остается в силе".

МИД Армении устами своего пресс-секретаря Ани Бадалян в ответ на это заявил, что дипломатическая работа по организационным вопросам предстоящей встречи в формате "3+3" продолжается, и "ключевой темой обсуждений является определение места ее проведения".

Формулировка сложная, можно было бы высказать мысль гораздо проще: Армения хочет, чтобы вначале заседание прошло в Ереване, а уже потом в Баку. В свою очередь азербайджанская сторона, не видя в этом упрямстве никакой логики, остается на своей позиции. Судя по сказанному главой МИД АР, Баку не настроен пропускать соседа вперед. И четвертое собрание формата "3+3" в 2025 году не состоится. А если Армения будет продолжать упрямиться, оно не состоится и в будущем году.

Почему Армения хочет оказаться первой? В принципе, мотивы вполне понятны. Они носят внутриполитический характер. В преддверии выборов Никол Пашинян хочет казаться тем, кто управляет ситуацией. Но для такой демонстрации выбран неподходящий повод. И вытекает он из традиционно неправильного взгляда на расклад в регионе. Благодаря внешней поддержке и миролюбивым инициативам победителя в Армении стали ошибочно думать, что у сторон равные стартовые позиции и Ереван тоже может выдвигать условия и претендовать на ведущую роль в разворачивающихся процессах. Но в реальности это не так.

Армения - не просто проигравшая войну страна. Такое бывает, не она первая и не она последняя. Главное для понимания ситуации не военное поражение, а то, что этому предшествовало. Поражению Армении предшествовали многие годы оккупации территорий соседа, сопровождавшиеся многочисленными преступлениями оккупанта. Почти тридцать лет - это очень большой срок, который невозможно списать в архив даже ради добрососедских отношений. Поэтому Баку и Ереван не занимают и не будут занимать равных позиций ни в мирном процессе, ни в других вопросах, так как Армения всегда будет должна Азербайджану. Ведь покаяния не было, не было выплаты репараций, не было даже простых извинений за сотворенное зло. Если бы Баку поставил цель всего этого добиться, он, в конце концов, достиг бы цели, но на это ушли бы годы, полные вражды и конфронтации, у региона была бы отнята масса времени, которое нельзя терять в условиях, когда надвигается новый миропорядок. Это только ослабило бы позиции Южного Кавказа и открыло бы свободный путь внешним игрокам. Поэтому Азербайджан выбрал путь мира и взаимодействия. Это беспрецедентный шаг, уступка, на которую никогда в истории не шел ни один победитель.

В Армении это должны понять и принять. Нет сомнений, что правящая команда это прекрасно осознает, но боится того, как будет воспринят визит главы МИД Арарата Мирзояна в Баку и как это отразится на будущих выборах. Не исключено, что по этой причине Ереван старается затянуть решение вопроса и рассчитывает сделать это, когда расклад сил в стране станет окончательно ясен. Между тем, приезд в Армению главы МИД Азербайджана может принести очки Пашиняну, так как в обществе это будет воспринято как уступка со стороны Баку.

Для армянской стороны было бы правильнее не усложнять, а согласиться на проведение встречи в Баку. Азербайджан со своей стороны и так уже сделал достаточно шагов навстречу. С армянской же стороны только слова. Пока что от налаживания мирного процесса дивиденды получает только Армения, а свои встречные шаги она откладывает на "после выборов".

Давайте посмотрим. Почти сразу после войны Азербайджан позволил транспортировать через свою территорию российский газ в Армению по причине какой-то аварии на грузинском трубопроводе. В октябре 2025 года Азербайджан снял запрет на транзит грузов для Армении через свою территорию. Туда уже прошло зерно из России и Казахстана. Теперь, по обращению Еревана, на очереди экспорт в Армению азербайджанских нефтепродуктов. В Баку заявили, что рассматривается такая возможность, а Грузия пообещала в качестве вклада в мирный процесс пропустить на первый раз нефть для армян бесплатно. То есть весь регион старается ради прочного мира, а фактическая виновница всех проблем-Армения с удовольствием пользуется открывающимися возможностями. Со своей же стороны она до сих пор не предприняла никаких практических шагов и не доказала, что реально в деле.

Визит вице-премьера РА в Габалу в рамках работы комиссий по делимитации это событие в двусторонних отношениях беспрецедентное, но это не является шагом навстречу с армянской стороны. Это рабочий процесс, и в следующий раз уже азербайджанский вице-премьер будет участвовать на заседании комиссий в каком-то городе Армении.

Формат "3+3" это тоже рабочий процесс. И Армении не надо стараться забегать вперед. Ей следует помнить, кто в регионе диктует условия, и ни в коем случае не забывать, сколько она должна миролюбивому соседу. Чтобы не пришлось напоминать.