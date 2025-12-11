В Баку проходит третий день международной конференции, посвященной нефтегазовому сектору

В Баку начался третий день международной конференции, посвященной нефтегазовому сектору - Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference (Конференция по обеспечению целостности активов, борьбе с коррозией и защитным покрытиям).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, конференция объединяет ведущих отраслевых специалистов, руководителей компаний и поставщиков технологий.

Как и во второй день, повестка мероприятия сегодня достаточно насыщенная. В рамках конференции обсуждаются текущая ситуация и новейшие решения в области обеспечения целостности активов, борьбы с коррозией и технологий защитных покрытий. Кроме того, участникам будут представлены риски, стоящие перед отраслью, технические решения и международный опыт.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 500 представителей из более чем 20 стран. На конференции выступают более 50 докладчиков, а более 25 компаний представляют свои технологические решения. В общей сложности было проведено более 50 технических сессий, несколько панельных дискуссий и различные мероприятия для налаживания профессиональных контактов.

