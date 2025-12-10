Рассмотрена деятельность SOCAR в области устойчивого развития

10 декабря состоялось заседание под руководством премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в повестку дня заседания вошли презентация о деятельности SOCAR в области устойчивого развития, а также подробное обсуждение проектов, реализуемых SOCAR, перспектив их развития, источников финансирования реализации проектов и других актуальных вопросов.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф представил информацию по вопросам повестки дня. На заседании также присутствовали министр экономики Микаил Джаббаров, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Исрафил Мамедов и генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинг Руслан Алиханов.

По представленным вопросам состоялись обсуждения членами Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга. В конце заседания были даны соответствующие поручения SOCAR и ГНФАР с учетом мнений и предложений членов Совета.