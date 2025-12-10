В Марокко обрушились здания

В городе Фес в Марокко в результате обрушения жилых домов погибли 19 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на марокканские СМИ, обрушение двух четырёхэтажных зданий привело к гибели 19 человек, еще 16 пострадали.

Причины происшествия и другие детали не сообщаются.

На месте продолжаются спасательные работы.