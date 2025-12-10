https://news.day.az/world/1801299.html В Марокко обрушились здания - много погибших В городе Фес в Марокко в результате обрушения жилых домов погибли 19 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на марокканские СМИ, обрушение двух четырёхэтажных зданий привело к гибели 19 человек, еще 16 пострадали. Причины происшествия и другие детали не сообщаются. На месте продолжаются спасательные работы.
В Марокко обрушились здания - много погибших
В городе Фес в Марокко в результате обрушения жилых домов погибли 19 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на марокканские СМИ, обрушение двух четырёхэтажных зданий привело к гибели 19 человек, еще 16 пострадали.
Причины происшествия и другие детали не сообщаются.
На месте продолжаются спасательные работы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре