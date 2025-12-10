Словакия делает решительный шаг к энергетической независимости

8 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил первый официальный визит в Словацкую Республику, где провел встречи со словацким коллегой Петером Пеллегрини, прошедшие в форматах один на один и в расширенном составе. Стороны открыли новые горизонты для стратегического партнерства между двумя государствами.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в статье Джулиан Мюллер, опубликованной в европейском издании CE Report.

В материале подчеркивается, что главное внимание в ходе переговоров было уделено энергетическому сотрудничеству.

"Долгое время Словакия почти полностью зависела от российского газа. Теперь у страны появилась уникальная возможность диверсифицировать источники энергии и укрепить национальную энергобезопасность. Этот шаг снижает экономические риски и повышает стратегическую устойчивость всего Европейского союза.

В последние годы положение Словакии на энергетическом рынке оставалось крайне уязвимым. Зависимость от российского газа делала страну подверженной геополитическим потрясениям, ценовой нестабильности и политическому давлению со стороны Москвы. Решение ЕС о постепенном введении запрета на импорт российского газа в 2024-2025 годах подчеркнуло срочную необходимость поиска альтернативных поставщиков", - говорится в статье.

Автор напомнил, что Президент Пеллегрини подчеркнул важность происходящих изменений:

Азербайджан может играть ведущую роль в Словакии. Речь идет о диверсификации поставок энергии. Мы, конечно, должны знать, что в долгосрочной перспективе Азербайджан может стать для нас стратегическим партнером. Наши делегации продолжат переговоры, чтобы достичь приемлемого для Словакии соглашения, и мы также могли бы использовать ресурсы Азербайджана.

"Заявление отражает понимание того, что достижение энергетической независимости имеет ключевое значение для экономической стабильности и национальной безопасности Словакии.

Обладая значительными запасами газа и нефти, а также стратегическим расположением на пересечении Европы и Азии, Азербайджан способен стать для Словакии надежным поставщиком энергии. Опыт Баку в обеспечении европейских стран энергоресурсами снижает логистические и технические риски", - говорится в статье.

Мюллер отмечает, что сотрудничество с Азербайджаном открывает для Словакии широкий спектр серьёзных и долгосрочных преимуществ, особенно в сфере энергобезопасности и экономической стабильности:

Диверсификация источников поставок. Исторически Словакия была сильно зависима от российского газа, что делало её уязвимой к геополитическим рискам и рыночной волатильности. Партнёрство с Азербайджаном обеспечивает доступ к альтернативному и надёжному источнику энергии, снижает зависимость от одного поставщика, усиливает переговорные позиции страны на международной арене и защищает экономику от внезапных перебоев или политического давления. Наличие нескольких каналов поставок позволяет Словакии более эффективно управлять рисками и гарантировать стабильное энергоснабжение для населения и промышленности даже в периоды внешних кризисов.

Снижение стоимости энергии. Прямые поставки газа и нефти из Азербайджана будут более экономичными по сравнению с маршрутами, проходящими через Россию или другие транзитные страны. Сокращение транзитных расходов способно дать ощутимую экономию для словацкого бизнеса, сохранив его конкурентоспособность на европейских и мировых рынках. Выиграют и потребители: более стабильные цены на энергию снизят нагрузку на домохозяйства и обеспечат экономическое облегчение в секторах, чувствительных к стоимости энергоресурсов - таких, как промышленность, логистика и услуги. Долгосрочная предсказуемость цен создаёт условия для роста инвестиций и занятости.

Стабильность и надёжность поставок. Одним из ключевых преимуществ сотрудничества с Азербайджаном является возможность заключения долгосрочных стратегических контрактов. Такие соглашения обеспечивают предсказуемость, позволяя Словакии уверенно планировать промышленное производство, развитие инфраструктуры и национальную энергетическую политику. Надёжные линии поставок минимизируют риск внезапных дефицитов или рыночных потрясений, которые ранее негативно влияли на энергозависимые отрасли страны. Кроме того, стабильность поставок помогает Словакии защищаться от глобальных колебаний цен на энергию.

Помимо прямых выгод, партнёрство с Азербайджаном создаёт возможности для более широкого сотрудничества в сфере энергетической логистики, развития инфраструктуры и обмена технологиями. Словацкие компании могут участвовать в модернизации трубопроводов, строительстве хранилищ и внедрении передовых систем управления энергией, что создаст новые рабочие места и ускорит переход страны к более устойчивой и технологически развитой энергетике.

Кроме того, Азербайджан готов привлекать словацкие компании к проектам по транспортировке и переработке энергоресурсов, что открывает новые возможности для промышленного и технологического роста.

В статье также подчеркивается, что во время визита стороны обсудили конкретные коммерческие и инфраструктурные соглашения. Участие руководства SOCAR и других ключевых структур гарантирует, что переговоры переходят от общих формулировок к реальным инвестиционным проектам.

"Словакия получила возможность заключить прямые контракты на поставку газа из Азербайджана, что сократит логистические расходы и повысит энергетическую безопасность. Обсуждаются также совместные предприятия и технологическое сотрудничество, позволяющие развивать словацкую отрасль переработки и транспортировки энергии.

Энергетическая независимость Словакии имеет значение и для ЕС. Снижение зависимости от российского газа усиливает устойчивость всего блока к внешним угрозам. По мере того как ЕС формирует более согласованную и безопасную энергосистему, Словакия может стать примером успешной диверсификации и укрепления национальной энергетической безопасности.

Диверсификация поставок газа и нефти через Азербайджан укрепляет экономику Словакии и повышает её значимость в энергетической стратегии ЕС. Надёжные каналы поставок обеспечивают стабильность цен на внутреннем рынке и снижают зависимость от глобальных колебаний", - говорится в материале.

По мнению автора, помимо прямых поставок энергии, визит открыл множество возможностей для расширения сотрудничества в различных секторах, создавая условия для модернизации энергетической инфраструктуры Словакии и развития её технологического потенциала:

Совместные инфраструктурные проекты. Одним из наиболее существенных преимуществ партнёрства с Азербайджаном является потенциал строительства ключевых объектов энергетической инфраструктуры: создание новых хранилищ, модернизация трубопроводов, формирование логистических центров для оптимизации транспортировки газа и нефти. Эти проекты укрепят энергобезопасность страны и повысят её значение как регионального транзитного узла.

Технологическое сотрудничество. Кооперация с Азербайджаном открывает доступ к современным технологиям в области транспортировки и переработки энергоресурсов. Применение инноваций в мониторинге трубопроводов, повышении энергоэффективности и компрессии газа позволит модернизировать словацкий энергетический сектор и усилить его конкурентоспособность.

Совместные предприятия и инвестиции. Азербайджанские инвестиции в словацкие энергетические и промышленные проекты могут стать важным фактором экономического роста. Через совместные предприятия словацкие компании получат доступ к финансированию и международным связям, что позволит развивать новые проекты в традиционной и альтернативной энергетике.

Развитие альтернативной энергетики. Партнёрство также открывает возможности для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии. Реализация совместных проектов в области солнечной и ветровой энергетики поможет Словакии диверсифицировать энергетический баланс, снизить углеродный след и соответствовать целям ЕС по устойчивому развитию.

В совокупности все эти направления позволяют Словакии не только обеспечить энергетическую независимость, но и сформировать более устойчивый, современный и эффективный энергетический сектор.

"Объединяя инвестиции, технологии и развитие инфраструктуры, страна получает возможность укрепить экономику, усилить национальную безопасность и повысить роль в европейской энергетической архитектуре. Президент Пеллегрини подчеркнул, что Словакия рассматривает Азербайджан не только как поставщика, но и как стратегического партнёра, способного укрепить её национальную безопасность и экономическую стабильность", - рассказывается в статье.

В заключение Мюллер отмечает, что официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева стал поворотным моментом для Словакии и всей Центральной Европы: "Для Братиславы он означает не просто дипломатический жест, а реальную возможность укрепить энергетическую независимость, снизить экономические риски и занять более активную позицию в рамках энергетической безопасности ЕС. Сотрудничество с Азербайджаном открывает путь к устойчивому, долгосрочному и конкурентоспособному партнёрству, формируя новую эпоху энергетической стабильности и экономической безопасности страны".