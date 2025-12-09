https://news.day.az/world/1801132.html Крупный град выпал в ЮАР - ФОТО - ВИДЕО Крупный град размером с куриное яйцо выпал в нескольких населенных пунктах провинции Квазулу-Натал, ЮАР. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
