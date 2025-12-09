В Налоговый кодекс Азербайджана вносятся поправки

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который входит в пакет государственного бюджета на 2026 год, был принят в Милли Меджлисе в третьем чтении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Проект изменений в Налоговый кодекс состоит из 3 блоков и включает в общей сложности 145 поправок к 45 основным статьям.

Основные направления изменений в Налоговый кодекс будут содействовать улучшению инвестиционного климата и предпринимательской активности, снижению налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, регулированию налоговых поступлений и доходов бюджета, регулированию фискальной нагрузки на доходы от заработной платы в ненефтяном частном секторе, совершенствованию механизма налогового контроля, борьбе с теневой экономикой.