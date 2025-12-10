Во Флориде лёгкомоторный самолёт совершил экстренную посадку прямо на оживлённой автомагистрали I-95. Во время приземления воздушное судно столкнулось с автомобилем, в результате чего пострадала женщина-водитель, передает Day.Az.

Она доставлена в больницу, её состояние оценивается как стабильное.