Тайские военные заявили, что Камбоджа применяет реактивные системы залпового огня

Камбоджийские войска обстреливают восточные провинции Таиланда из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом со ссылкой на Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам тайских военных, камбоджийская сторона первой открыла огонь из РСЗО БМ-21 "Град" по районам Самтэ, Фупхи, Чонгтатау и Прасаттаквай. Таиланд, защищая жизнь и имущество жителей приграничных территорий, вынужден был в ответ применить силу.