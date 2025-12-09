Бакинское метро изменит график работы

Бакинский метрополитен будет работать в удлиненном режиме в связи с матчем ФК "Карабах" в Лиге чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Уточняется, что в ночь с 10 на 11 декабря все станции метро будут открыты для пассажиров до 01:00. Продление режима работы направлено на обеспечение комфортного и безопасного передвижения болельщиков.

В ЗАО отметили, что на станциях "Гянджлик", "Нариманов" и "28 Мая" будет усилено управление пассажиропотоком и увеличена численность дежурного персонала.

При необходимости подготовленные резервные поезда будут направлены на линию.