Бакинское метро изменит график работы

Бакинский метрополитен будет работать в удлиненном режиме в связи с матчем ФК "Карабах" в Лиге чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
Уточняется, что в ночь с 10 на 11 декабря все станции метро будут открыты для пассажиров до 01:00. Продление режима работы направлено на обеспечение комфортного и безопасного передвижения болельщиков.
В ЗАО отметили, что на станциях "Гянджлик", "Нариманов" и "28 Мая" будет усилено управление пассажиропотоком и увеличена численность дежурного персонала.
При необходимости подготовленные резервные поезда будут направлены на линию.
