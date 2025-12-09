Милли Меджлис утвердил государственный бюджет на 2026 год

Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год", сообщает Day.Az.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 38 609 млн манатов, что на 253 млн манатов, или на 0,7%, больше прогноза на 2025 год, и на 1 447,2 млн манатов, или на 3,9%, больше исполнения 2024 года.

Расходы государственного бюджета прогнозируются в размере 41 703,6 млн манатов, что на 296 млн манатов, или на 0,7%, больше прогноза на 2025 год, и на 3 990 млн манатов, или на 10,6%, больше исполнения 2024 года.

Верхний предел дефицита государственного бюджета прогнозируется в размере 3 094,6 млн манатов, или на 2,3% к ВВП.

Доходы государственного бюджета на 2026 год

Доходы государственного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 38 609 млн манатов, что составляет 28,8% от ВВП. Этот показатель на 253 млн манатов (0,7%) выше прогноза на 2025 год и на 1 447,2 млн манатов (3,9%) больше исполнения за 2024 год. По сравнению с 2022 годом доходы госбюджета в 2026 году вырастут на 7 929,4 млн манатов, или на 25,8%.

Без учета прогнозируемого трансферта из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет доходы государственного бюджета ожидаются в размере 25774 млн. манатов, что на 1899 млн. манатов или на 8% больше соответствующего показателя 2025 года и на 1393,2 млн. манатов или на 5,7% больше показателя 2024 года. Объем трансферта Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет прогнозируется в размере 1646 млн. манатов или на 11,4% меньше уровня 2025 года.

Из прогнозируемых доходов государственного бюджета на 2026 год 42,6% или 16 435 млн. манатов будет направлено в нефтегазовый сектор, а 57,4% или 22 174 млн. манатов - в ненефтегазовый сектор. По сравнению с прогнозным показателем государственного бюджета на 2025 год, доходы нефтегазового сектора (включая трансферты из Государственного нефтяного фонда) составят 1 876 млн манатов, или на 10,2% меньше, а доходы ненефтегазового сектора составят 2 129 млн манатов, или на 10,6% больше. По сравнению с реализацией 2024 года, доходы нефтегазового сектора прогнозируются на 1 126,6 млн манатов, или на 6,4% меньше, тогда как доходы ненефтегазового сектора увеличатся на 2 129,0 млн манатов, или на 10,6 процента.

Расходы государственного бюджета на 2026 год

Расходы государственного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 41 703,6 млн манатов, что на 296 млн манатов, или на 0,7%, больше, чем в 2025 году, и на 3 990,0 млн манатов, или на 10,6%, больше, чем в 2024 году. Доля расходов государственного бюджета в ВВП составит 31,1%. По сравнению с 2022 годом расходы государственного бюджета в 2026 году увеличились на 9 639 млн манатов, или на 30,1%.

В структуре расходов государственного бюджета следующего года текущие расходы составят 60,3 процента или 25 161,2 миллиона манатов (на 407,3 миллиона манатов или 1,6 процента больше по сравнению с 2025 годом, и на 3 817,2 миллиона манатов или 17,9 процента больше по сравнению с 2024 годом), капитальные расходы составят 33,8 процента или 14 084,8 миллиона манатов, а расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, составят 5,9 процента или 2 457,6 миллиона манатов (58 миллиона манатов или 2,4 процента по сравнению с 2025 годом, на 1 162 миллиона манатов или 89,7 процента больше по сравнению с 2024 годом). 88,1% текущих расходов государственного бюджета в 2026 году будут покрыты за счет доходов от ненефтегазового сектора, что на 7,1 процентных пункта больше, чем в 2025 году.

В государственном бюджете на 2026 год на расходы по оплате труда предусмотрено 10 247,6 млн манатов (на 524,7 млн манатов, или на 5,4 процента больше по сравнению с 2025 годом), что составляет 24,6 процента всех расходов.

На приобретение товаров (работ и услуг) запланировано 7 038,5 млн манатов (на 1 529,1 млн манатов, или на 27,8 процента больше по сравнению с 2025 годом), что составляет 16,9 процента расходов. На выплаты процентов предусмотрено 1 380,6 млн манатов (на 80,6 млн манатов, или на 6,2 процента больше), или 3,3 процента расходов.

На выплату субсидий выделено 1 071,4 млн манатов, или 2,6 процента расходов; на гранты и другие выплаты - 3 308,1 млн манатов, или 7,9 процента расходов.

На социальные выплаты предусмотрено 3 433,6 млн манатов (на 68,9 млн манатов, или на 2,0 процента больше), что составляет 8,2 процента расходов. На государственное обязательное личное страхование запланировано 62,1 млн манатов (на 11,1 млн манатов, или на 21,6 процента больше), или 0,1 процента расходов. На приобретение нефинансовых активов выделено 13 901,8 млн манатов, или 33,3 процента расходов; на операции с финансовыми активами - 183,0 млн манатов, или 0,4 процента расходов; на операции по обязательствам - 1 077,0 млн манатов, или 2,7 процента расходов.

Благодаря повышению адресности расходов и более точному прогнозированию по соответствующим статьям в государственном бюджете на 2026 год по статье "Прочие расходы" предусмотрено на 225,2 млн манатов, или на 17,6 процента меньше средств по сравнению с 2025 годом.

Верхний предел дефицита государственного бюджета и его финансирование

Верхний предел дефицита государственного бюджета на 2026 год предусмотрен в размере 3094,6 млн манатов. Удельный вес дефицита в ВВП составляет 2,3% к уровню текущего года.

Финансирование дефицита будет осуществляться за счет доходов от приватизации, внутренних и внешних заимствований, а также остатка средств на едином казначейском счете государственного бюджета по состоянию на 1 января 2026 года.